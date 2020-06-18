18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже с 22 июня возобновят работу все станции метро, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, сообщает французская газета Le Figaro.

С 26 марта в парижском метро были закрыты 60 станций из 300. С постепенным ослаблением ограничительных мер большинство из них уже возобновили работу. С понедельника откроются последние 17.

Ношение защитной маски будет обязательным условием при пользовании общественным транспортом. При ее отсутствии пассажиру придется заплатить штраф.

Транспортные компании Парижа призывают организации смещать график работникам или по возможности оставлять их на дистанционной работе, чтобы избежать массового скопления людей в часы пик. При этом от пассажиров больше не будет требоваться справка от нанимателей с утвержденным графиком работы.-0-