В Париже судят 4 полицейских, избивших темнокожего продюсера

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверо полицейских, проходящих по делу об избиении темнокожего продюсера Мишеля Цеклера, предстали перед судом во Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNews.

Полицейских обвиняют в "умышленном насилии со стороны лиц, обладающих государственной властью" и "расизме". Ожидается, что о первых результатах судебного процесса объявит позже 29 ноября прокурор Парижа.

Инцидент с Мишелем Цеклером произошел 21 ноября. В нарушение санитарных норм в связи с пандемией он гулял по улице без маски. Увидев полицейскую машину, мужчина попытался скрыться от правоохранителей в своей квартире. Однако сотрудники полиции последовали за ним. Войдя в помещение, по словам потерпевшего, они начали его избивать и оскорблять. После этого инцидента, который попал на видео, продюсер подал жалобу на действия полицейских, обвинив их в "применении чрезмерного насилия".

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил избиение полицейскими темнокожего француза и потребовал от правительства внести предложения по повышению доверия населения к сотрудникам сил правопорядка.-0-