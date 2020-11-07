В Париже у саудовской принцессы украли ценности

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные похитили ценности на сумму около 600 тыс. евро из парижской квартиры 47-летней саудовской принцессы. Об этом сообщило издание La Parisien.

По его данным, из квартиры пропали 35 сумок Hermès стоимостью от $10 тыс. до 35 тыс. евро каждая. Также пропали ювелирные украшения, часы и дизайнерские шубы.

Саудовская принцесса вернулась в Париж с отдыха только 5 ноября. Полиция не нашла следов взлома квартиры, но исчез дубликат ключей.

Полицейские подозревают в причастности к краже знакомую принцессы, которая бывала у нее дома. Она несколько раз предлагала продать ценные вещи на аукционе E-Bay.-0-