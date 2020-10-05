В Париже ужесточаются меры по борьбе с коронавирусом

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парижские власти приняли решение ужесточить меры по борьбе с распространением коронавируса с 6 октября. Об этом заявил полицейский префект города Дидье Лаллеман, сообщает ТАСС.

Новые меры касаются Парижа и трех департаментов - Сен-Сен-Дени, Валь-де-Марн и О-де-Сен, то есть региона с более чем 7,5 млн жителей. "Со вторника закрываются все бары. Рестораны продолжат работу при строгом следовании новым санитарным правилам", - сообщил префект. Он уточнил, что эти меры будут действовать в течение 15 дней, после этого будет проведен анализ их эффективности.

В Париже продолжит действовать запрет на проведение мероприятий с участием более 1 тыс. человек. При этом вводится новое правило, согласно которому на улицах и площадях не имеют право собираться вместе более 10 человек. Будут закрыты спортклубы и залы для фитнеса, бассейны будут работать только для школьников. Продолжат работу стадионы и игровые площадки на открытом воздухе, при этом для стадионов под открытым небом, кроме ограничения в 1 тыс. зрителей, вводится и запрет на размещение на более чем 50% мест.

Чтобы избежать вечернего скопления граждан, в городах с 22.00 запрещена продажа алкоголя, а также громкая трансляция музыки. Отменяются студенческие вечеринки и семейные праздники в публичных местах, запрещены свадебные банкеты. Под запрет также попадает работа игорных домов, проведение ярмарок, выставочных и торговых салонов.

Администрация супермаркетов теперь обязана соблюдать правило, согласно которому на 2 кв.м площади должно приходиться не более одного клиента. "Кинотеатры и театры продолжат работу при строгом следовании установленным санитарным нормам", - сказал префект.

"Мы обязаны найти равновесие между целью по обеспечению здоровья и задачей обеспечения экономической деятельности", - подчеркнул префект. Он также добавил, что необходимо создать условия для того, чтобы в дальнейшем успешно реализовать меры по оживлению экономики. Префект Парижа при этом признал, что эпидемия развивается очень быстро и необходимо замедлить ее продвижение, чтобы медицинские учреждения не оказались переполненными.

Правительство Франции 4 октября вечером объявило Париж и его пригороды зоной максимальной опасности в связи с распространением коронавируса. Ранее такими зонами были объявлены Марсель и Гваделупа.

В Париже, по словам главы управления здравоохранения столичного региона Иль-де-Франс Орельена Руссо, в настоящее время насчитывается 203 очага распространения коронавируса. "Показатель занятости госпиталей растет от недели к неделе. Напряженная ситуация в госпиталях привела к тому, что мы вынуждены откладывать целый ряд важных операций для других больных", - отметил Руссо.

За минувшие сутки во Франции было выявлено 12 565 новых случаев заражения коронавирусом, при этом за все время эпидемии этот показатель составил 619 190. От осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 32 больных, выявлено 54 новых очага распространения инфекции.-0-