В Париже вооруженный мужчина захватил двух женщин в заложницы

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20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, вооруженный ножом, взял в заложницы двух женщин в XII округе Парижа. Об этом сообщает радио Europe 1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.
Инцидент произошел в магазине на улице Алигр. По данным источника, 50-летний мужчина страдает психическим расстройством. Утверждается, что он хочет поговорить с министром юстиции Франции Эриком Дюпон-Моретти.
На место происшествия прибыл отряд полицейской спецбригады розыска и быстрого реагирования (BRI).-0-