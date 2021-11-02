В Париже вооруженный ножом мужчина бросился на сотрудников вокзала

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2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже сотрудники службы безопасности вокзала Сен-Лазар выстрелили в мужчину, который бросился на них с криками "Аллах акбар", сообщает французский телеканал BFM TV.
Инцидент произошел вечером 1 ноября. Сотрудники службы безопасности увидели мужчину без маски и попросили его предоставить документы. В ответ мужчина достал нож и бросился к охранникам, выкрикивая "Аллах акбар, Францией правит Исламское государство".
Сотрудники службы безопасности произвели несколько выстрелов в нападавшего. Мужчина был доставлен в больницу, он находится в тяжелом состоянии. Его мотивы неизвестны.-0-