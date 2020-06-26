В Париже возобновил работу аэропорт Орли

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парижский аэропорт Орли возобновил работу после трехмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса, сообщает французская газета Le Figaro.

Первый самолет, вылетевший из аэропорта, направился в город на северо-западном побережье Португалии Порту. Всего на этот день в расписании значится сто рейсов вместо обычных 650. В первое время взлетно-посадочные полосы аэропорта будут использоваться для сообщения примерно с 30 пунктами назначения в Европе и дальнем зарубежье.

31 марта аэропорт Орли, через который проходит до 35 млн пассажиров в год, был закрыт. Частично рейсы осуществлялись со взлетно-посадочных полос аэропорта Руасси - Шарль де Голль.-0-