В Париже задержан вооруженный мачете мужчина

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, вооруженный мачете, задержан в 11-м округе Парижа. Об этом сообщает французский портал Actu Paris.

Около 11.30 по местному времени несколько человек сообщили в полицию о человеке, который прогуливается с мачете по станции метро "Пер-Лашез". Полиция оперативно взяла под контроль район происшествия, перекрыв близлежащие улицы. Вскоре подозреваемый был задержан в гостиничном номере неподалеку от станции "Пер-Лашез".

По предварительной информации, никто не пострадал. Все обстоятельства произошедшего выясняются.-0-