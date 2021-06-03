В парижском аэропорту из-за угрозы взрыва изолирован прибывший из Чада лайнер

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Франции изолировали в аэропорту Руасси - Шарль де Голль прибывший из Чада самолет авиакомпании Air France в связи с подозрениями о наличии на его борту взрывного устройства. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении МВД Франции, сообщает ТАСС.

По информации ведомства, борт приземлился в Париже в 16.01 по местному времени, все пассажиры были эвакуированы.

"По распоряжению премьер-министра Жана Кастекса создана межведомственная кризисная группа, - говорится в сообщении. - Ее возглавил министр внутренних дел Жеральд Дарманен". В состав группы вошли представители МИД, Министерства вооруженных сил, Минюста и Минтранса.-0-