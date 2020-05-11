В парке Техаса произошла стрельба – ранены пятеро

Фото CBS 11 News

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В парке американского города Форт-Уэрт (штат Техас) во время стрельбы ранены как минимум пять человек, сообщает CBS 11 News. В этот момент в парке Village Creek запускали фейерверки, там собралось около 600 человек. После фейерверков прозвучали около 30 выстрелов. Всех раненых госпитализировали, состояние двух из них оценивается как критическое. Позже недалеко от парка около автозаправки была зафиксирована еще одна стрельба. Полиция устанавливает связь этих происшествий.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!