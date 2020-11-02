В парламент Грузии по итогам выборов прошли 9 партий

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчет голосов со всех участков. Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" после обработки бюллетеней со всех участков набирает 48,15% голосов и побеждает на парламентских выборах, сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press.

Уже известно, какое количество депутатов и от каких партий проходят в парламент десятого созыва по пропорциональной системе. В парламенте Грузии 150 мест. Всего в новый парламент прошли девять партий.

Больше всего депутатов будет у партии "Грузинская мечта" (61 мандат). Второе место занимает "Национальное движение - Сила в единстве" (35 мандатов, 27,14% голосов). На третьем месте - "Европейская Грузия" (5 мандатов, 3,78% голосов).

Парламентские выборы состоялись в Грузии 31 октября. Они проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока.-0-