В парламент Киргизии по итогам выборов проходят четыре партии

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре политические партии на парламентских выборах в Киргизии преодолели 7-процентный барьер и могут войти в новый состав парламента. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства,передает ТАСС.

Рубеж преодолели партии "Биримдик" (24%), "Мекеним Кыргызстан" (23%), "Бутун Кыргызстан" (7%) и "Кыргызстан" (9%).

По данным ЦИК, речь пока идет о сведениях, полученных от электронных избирательных урн в режиме реального времени. Официальные итоги выборов будут подведены после получения информации об итогах ручного подсчета бюллетеней. Официальные итоги парламентских выборов будут объявлены в течение 20 дней. Об этом заявила на пресс-конференции в Бишкеке глава Центризбиркома республики Нуржан Шайлдабекова.

Однако, как уверяют члены ЦИК Киргизии, данные электронных урн "практически не отличаются" от результата ручного подсчета. На данный момент сведения об итогах голосования поступили в ЦИК почти с 99,3% избирательных участков.-0-