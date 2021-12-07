В парламент Кыргызстана войдут шесть партий

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть партий войдут в состав парламента Кыргызской Республики по итогам выборов в Жогорку Кенеш (Верховный совет), которые состоялись 28 ноября. Об этом сообщается на сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики после окончания обработки 100% итоговых протоколов.

По данным ЦИК, барьер в 5% преодолели три провластные партии - "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна Кыргызстан"), "Ишеним" ("Доверие"), "Ынтымак" ("Гармония"), оппозиционная "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"), а также центристские "Ыйман Нуру" ("Свет веры") и "Альянс".

Как сообщает ТАСС, выборы в Жогорку Кенеш седьмого созыва Кыргызстана состоялись по смешанной системе - 54 депутата избирались по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. В общей сложности на 90 мест в кыргызском парламенте претендовали 1,3 тыс. человек. Явка составила около 35% (из 3,7 млн избирателей).

Предыдущие парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.-0-