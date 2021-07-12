В парламенте Грузии произошла драка, оппозиция грозит правительству вотумом недоверия

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители оппозиции и правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" устроили драку в зале заседаний парламента, сообщает ТАСС.

Драка возникла после того, как представители СМИ и оппозиционные депутаты попытались войти в зал заседаний, чтобы переговорить с провластными депутатами в связи со смертью оператора грузинского телеканала "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы, избитого 5 июля противниками ЛГБТ-сообщества. Парламентские приставы не впускали журналистов и оппозиционных политиков, однако те силой прорвались, после чего началась драка.

В ней участвовали председатели оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели" депутаты Ника Мелия и Георгий Вашадзе, а также другие политики. От "Грузинской мечты" участвовали депутаты Виктор Джапаридзе, Василий Чигогидзе и другие.

Приставы сумели взять ситуацию под контроль: они вывели из зала заседаний представителей СМИ и враждебно настроенных депутатов.

Как сообщает грузинское информагентство GHN, председатель фракции "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе заявила, что члены фракции не будут продолжать свою деятельность в парламенте. По словам Деканоидзе, партия примет участие только в вотуме недоверия правительству. Кроме того, единственным случаем, когда фракция примет участие в голосовании, будет голосование за Конституцию Грузии.

"Мы, Единое национальное движение, - сила фракции в единстве - конечно же, не будем продолжать участвовать в рутинном процессе, называемом этим лицемерным, фальшивым парламентом. Конечно, мы будем с гражданами Грузии, с журналистами, которых буквально убивают. Мы будем участвовать только в процессе объявления вотума недоверия правительству Грузии", - сказала Хатия Деканоидзе.

Также представители партии "Лело для Грузии" объявили о подготовке к началу проведения вотума недоверия правительству.

Оператора грузинского телеканала Лашкараву, которого 8 июля выписали из больницы, куда он попал после инцидента, нашли мертвым 11 июля утром в собственном доме. Смерть оператора вызвала широкий резонанс в грузинском обществе. В тот же день состоялся массовый митинг у парламента с требованием отставки правительства.

Организация ЛГБТ-сообщества "Тбилиси прайд" 5 июля планировала устроить в Тбилиси марш. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте Руставели. Позже они переместились к зданию парламента, где наиболее агрессивно настроенные лица стали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала 20 человек.-0-