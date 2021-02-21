В парламентских выборах в Болгарии будут участвовать 31 партия и 8 коалиций

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В парламентских выборах в Болгарии примут участие 31 партия и восемь коалиций. Об этом в интервью Болгарскому национальному телевидению рассказал официальный представитель ЦИК Димитр Димитров, сообщает ТАСС.

"После проверки документов принято решение отказать в регистрации представителям еще двух партий, которым не удалось собрать достаточного количества подписей избирателей - их должно быть минимум 2,5 тыс.", - сказал Димитр Димитров.

Основные политические игроки успешно прошли проверку и зарегистрированы на выборах. Это коалиция между правящей партией "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) и Союзом демократических сил (СДС), коалиция с участием Болгарской социалистической партии (БСП) - "БСП за Болгарию", Движение за права и свободы (ДПС), ВМРО, объединение между партиями НФСБ и "Воля", "Атака", "Демократическая Болгария", "Встаньте. Мафия вон", "Есть такой народ" и "Республиканцы за Болгарию".

По последним данным социологических исследований, коалиция ГЕРБ и СДС имеет самую большую поддержку избирателей. Как утверждают эксперты компании Gallup International, за них проголосовали бы 25,8% избирателей, а второй политической силой стала бы коалиция "БСП за Болгарию" - 21,9%.

Официальная избирательная кампания начнется в Болгарии 5 марта и завершится 2 апреля. Голосование пройдет 4 апреля. В связи с пандемией коронавируса оно будет организовано с соблюдением мер санитарной безопасности, а работникам избирательных комиссий предложат привиться.

На последние выборы депутатов Народного собрания, которые прошли в 2017 году, были допущены 18 партий и девять коалиций, а избирательный барьер в 4% преодолели четыре партии и одна коалиция.-0-