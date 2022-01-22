В Пекина перед Олимпиадой 2 млн жителей пройдут тестирование на COVID-19

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовое тестирование жителей района Фэнтай в Пекине проведут накануне Олимпиады из-за локальной вспышки COVID-19, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в районе Фэнтай проживает 2,019 млн человек. Локальная вспышка коронавируса была зафиксирована здесь на этой неделе. В общей сложности выявлены 34 инфицированных, у семи из них заболевание протекает бессимптомно. Наибольшее количество заболевших - 21 человек - выявлено в районе Фэнтай. По меньшей мере 11 из них посещали один и тот же ресторан.

"Для предотвращения распространения эпидемии и обеспечения здоровья и безопасности в данном районе 23 января будет организовано ПЦР-тестирование всех жителей", - сказано в документе, опубликованном в субботу муниципальными властями.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.-0-