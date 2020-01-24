В Пекине из-за коронавируса объявлен высший уровень угрозы здоровью

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет здравоохранения Пекина объявил в городе высший уровень реагирования на угрозу общественному здоровью в связи с распространением коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Лэй Хайчао.

По последним данным, в Пекине пневмонией нового типа заболели 29 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Как пояснил Лэй Хайчао, в столице КНР будут предприняты чрезвычайные меры по противодействию распространения заболевания. В городе уже закрыты крупные культурные учреждения, отменены публичные мероприятия по случаю праздника Весны - Нового года по восточному календарю.

Высший уровень реагирования ранее был объявлен в китайской провинции Хубэй (население около 59,2 млн человек). Вспышка пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, произошла в городе Ухане.

Между тем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что вспышка коронавируса в Китае не является "чрезвычайной ситуацией международного значения". Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал, что пока многие факторы, связанные с этим вирусом, неизвестны. "Мы еще не понимаем, насколько легко он распространяется, и не до конца понимаем его клинические особенности или степень тяжести инфекции. ВОЗ работает круглосуточно с нашими партнерами в Китае и другими странами на региональном уровне и в штаб-квартире с тем, чтобы как можно быстрее восполнить пробелы в наших знаниях", - сказал глава ВОЗ.

Он подчеркнул, что в ВОЗ следят за вспышкой и работают над тем, как предотвратить передачу вируса от человека к человеку.

По последним данным, в Китае пневмонией нового типа заболели 849 человек, зарегистрировано 26 летальных исходов. Коронавирус уже выявлен во Вьетнаме, Республике Корея, США, Сингапуре и Японии.-0-