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16 июня 2020, 21:01

В Пекине прекращены занятия в школах и закрыты развлекательные центры

Фото Синьхуа - БЕЛТА
Фото Синьхуа - БЕЛТА
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16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пекин повысил уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения с третьего до второго, что предполагает ряд ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей городского правительства.

Мера начала действовать с наступлением среды (19.00 вторника, 16 июня, в Минске).

Начальные и средние школы города временно прекратили занятия, студентам вузов запрещено возвращаться в кампусы. Введен запрет на посещение Пекина туристическими группами из других регионов Китая. В городе приостановлены культурно-массовые, развлекательные и спортивные мероприятия.

Также власти столицы предписали закрыть все развлекательные центры, расположенные в подвальных помещениях спортивные залы, бассейны. Число посетителей в музеях, библиотеках, художественных галереях и других крытых помещениях не должно превышать 30% максимальной вместимости учреждения. Все общественные места и заведения города должны проверять температуру тела у посетителей, а также индивидуальный "код здоровья", своевременно проводить дезинфекцию, обеспечивать надлежащее проветривание.

Руководство Пекина заявило, что будут введены частичные ограничения на выезд: жителям районов с высоким уровнем эпидемиологической угрозы запрещено покидать город. Остальным горожанам рекомендовано без острой необходимости не выезжать за пределы столицы КНР. При наличии веских причин они должны представить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, пройденном не ранее чем за семь дней до поездки.

Власти также сообщили, что второй уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения не требует приостановки производства, однако рекомендует по возможности перейти на удаленный режим работы или предоставить сотрудникам гибкий график.

24 января на фоне вспышки вызываемого коронавирусом заболевания Комитет здравоохранения Пекина объявил первый (наивысший из четырех) уровень реагирования на угрозу общественному здоровью. На протяжении трех месяцев все достопримечательности города были закрыты, как и многие кафе, рестораны и магазины, сотрудники компаний по возможности перешли на удаленный режим работы. На фоне роста завозных случаев заражения с 23 марта все следующие в Пекин международные пассажирские авиарейсы перенаправляются в 15 других городов Китая: там пассажиры проходят таможенный, пограничный и медицинский контроль и после этого следуют к месту назначения. Прибывавшие из-за рубежа должны были проходить 14-дневный карантин в специализированных центрах и последующий домашний карантин.

30 апреля власти китайской столицы сообщили о понижении уровня реагирования на угрозу с первого до второго. 6 июня он был понижен со второго до третьего. Однако 11 июня, после 56 дней отсутствия новых случаев заболевания, в Пекине вновь был выявлен инфицированный.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания на крупнейшем пекинском оптовом рынке "Синьфади" в южном районе Фэнтай была зафиксирована на прошлой неделе. С тех пор выявлено более 100 заразившихся, большинство из них - работники торговых точек, их родственники и близкие. Столичные власти были вынуждены временно закрыть несколько важных коммерческих объектов, в том числе на западе города, поскольку они оказались в зоне повышенного риска. 15 июня администрация Пекина ввела усиленные меры контроля во всех жилых комплексах, которых в городе более 7 тыс.-0-

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