В Пекине прививку от COVID-19 можно сделать в специально оборудованном автобусе

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый усовершенствованный вид передвижного медицинского пункта типа автобуса для проведения вакцинации против COVID-19 появится в этом месяце на улицах Пекина. Благодаря улучшенным параметрам и оснащению он будет способствовать широкомасштабному вакцинированию населения, сообщает агентство Синьхуа.

Новая модель автобуса разработана китайским автопроизводителем "Фотон Мотор Group" и является усовершенствованной версией модели, введенной в эксплуатацию в марте. Передвижной медицинский пункт снабжен новыми приспособлениями, предназначенными для помощи пожилым людям и инвалидам, такими как опускающийся пол в передней части и пандус для инвалидных колясок в задней части. В отличие от предыдущих версий мобильных пунктов для вакцинации, эта модель снабжена койкой для реанимации, а также средствами для оказания первой помощи - баллонами с кислородом и дефибрилляторами, размещенными в задней части автобуса. "Если у вакцинируемого проявляются нежелательные побочные реакции на прививку, скорая помощь будет оказана прямо на месте", - сказал менеджер по продукции компании "Фотон" Чэн Хуа.

В число усовершенствований входит также шесть видеокамер, осуществляющих вспомогательные функции, например распознавание лиц и определение температуры тела. Камеры используют алгоритмы искусственного интеллекта, которые автоматически подают голосовые сигналы, если пользователи вакцины не надели маску или имеют аномальную температуру тела. В транспортном средстве имеются также встроенные ультрафиолетовые лампы для дезинфекции и постоянной поддержки чистоты. По прибытии автобуса медицинский персонал предоставит комплексное обслуживание, включающее регистрацию, дезинфекцию и вакцинацию.

Новый автобус имеет стандартную зарядку в 220 вольт и может также приводиться в действие бортовыми аккумуляторами, что способствует более эффективному перемещению по разным населенным пунктам. Улучшенное транспортное средство обеспечит использование 80 доз вакцины в час.-0-