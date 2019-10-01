В Пекине проходят торжества в честь 70-летия образования КНР

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественные мероприятия в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики проходят в Пекине на центральной площади Тяньаньмэнь. В торжествах принимает участие председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает агентство "Синьхуа".

Лукашенко: КНР в условиях нарастающих международных вызовов эффективно продвигает модель мирного развития Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Председателя КНР Си Цзиньпина и дружественный народ этой страны с национальным праздником - Днем провозглашения Китайской Народной Республики.

О начале торжеств объявил премьер китайского Госсовета Ли Кэцян. После 70 залпов парадных орудий военные вынесли на площадь Тяньаньмэнь китайский флаг и подняли его. Был исполнен государственный гимн.

Затем в Пекине стартовал самый крупный в истории Китая военный парад с участием 15 тыс. военнослужащих, а также 160 боевых самолетов и 580 единиц боевой техники. После прохождения войск в городе начнется праздничная демонстрация. По информации ТАСС, ожидается, что в нем примут участие около 100 тыс. человек. В честь государственного праздника планируется выпустить 70 тыс. голубей мира и запустить столько же цветных воздушных шаров.-0-

Китай представил новейшую баллистическую ракету на параде в Пекине Предположительно, она оснащена разделяющейся головной частью, которая включает от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения. Длина ракеты - 21 м, а диаметр достигает 2,5 м.