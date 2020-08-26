В Пекине впервые с начала пандемии не осталось ни одного инфицированного коронавирусом

26 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Пекине из больницы выписались последние два инфицированные коронавирусом, в медучреждениях столицы Китая впервые с начала пандемии не осталось ни одного пациента, сообщает ТАСС со ссылкой на пекинский комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

Всего за период распространения коронавируса в Пекине зарегистрировали 935 заболевших, 335 из них - во время вспышки в июне на оптовом рынке "Синьфади". В китайской столице действуют ослабленные меры эпидемиологического контроля.

По данным статистики, в материковой части Китая вылечились 94,13% заболевших. Количество заразившихся с конца 2019 года - более 84,9 тыс. За последние семь дней зарегистрировали 108 случаев. Летальных исходов в стране не фиксировали с середины апреля.

Сообщается, что в местных медицинских учреждениях остаются еще 347 пациентов с коронавирусом.-0-