В Пекине введут систему медицинского наблюдения "14+7+7" для въезжающих из-за рубежа

20 января, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. В Пекине срок наблюдения за состоянием здоровья лиц, въезжающих из-за рубежа, составит 28 дней. Такая мера должна способствовать предотвращению завоза COVID-19, сообщили столичные власти.

Новая модель "14+7+7" предполагает 14-дневный централизованный медицинский карантин, одну неделю домашней самоизоляции или централизованного карантина, а также еще одну неделю наблюдения за состоянием здоровья.

Лица, прибывающие из-за границы и намеревающиеся попасть в Пекин через другие города Китая, должны выждать 21 день, прежде чем въехать в столицу. После того как они попадут в Пекин, состояние их здоровья будет отслеживаться в течение семи дней.

На протяжении семи дней медицинского наблюдения граждане могут вести привычную жизнь, избегая при этом скопления людей. Им также рекомендуется регулярно сообщать о своем состоянии местным органам власти.

В минувшие сутки в Пекине было зарегистрировано семь новых подтвержденных случаев локального заражения COVID-19. В настоящее время ведутся эпидемиологические расследования. Всего в континентальной части Китая 19 января было зафиксировано 103 новых подтвержденных случая заражения COVID-19: 88 локальных и 15 завезенных из-за рубежа.-0-