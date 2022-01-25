В Пекине выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом среди прибывших на Олимпиаду

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пекине выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших 24 января на Олимпийские игры в Пекине, сообщает официальный сайт Олимпиады-2022.

Вчера в Китай прибыли 246 человек, которые будут задействованы в проведении Игр, среди них 23 спортсмена и официальные лица. В результате проведения ПЦР-тестов в аэропорту выявлено 12 случаев заражения, все - не у представителей спортивных делегаций. Еще три положительных теста выявлено среди лиц, ранее прибывших на Олимпийские игры.

Участники Олимпиады, у которых был найден коронавирус, после 10 дней карантина смогут вернуться в ранее забронированные места проживания. Для этого необходимо отсутствие симптомов COVID-19 и наличие отрицательных тестов в течение трех дней подряд.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.-0-