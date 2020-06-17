В Пекине за сутки выявили 31 случай заражения коронавирусом

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пекине за сутки зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на городской комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

Ни один из обнаруженных случаев инфицирования не был завозным, отмечают городские власти.

Как уточняет комитет, всего в китайской столице зафиксированы 557 случаев заражения, 411 человек вылечились и были выписаны, 9 умерли.

Власти Китая за минувшие сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусом (из них 31 - в Пекине), а также еще 11 носителей, у которых заболевание протекает в бессимптомной форме. Согласно опубликованному заявлению Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, ни один человек не умер за последние 24 часа, двое выписаны из медучреждений. Из 44 случаев инфицирования 11 - ввозные.-0-