В Пекине заявили, что источник эпидемии коронавируса мог зародиться не в Китае

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первоначальный источник эпидемии коронавируса мог зародиться не в Китае. Об этом на пресс-конференции заявил глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, сообщает ТАСС.

"Когда мы делаем прогнозы и строим догадки относительно эпидемии, в первую очередь мы принимаем во внимание Китай и не рассматриваем другие страны. Сейчас и за рубежом возникли ситуации распространения коронавируса, - сказал Чжун Наньшань. - Вспышка эпидемии впервые возникла в КНР, однако не обязательно, что она зародилась в Китае".

Как ранее заявили власти Китая, первоисточник коронавируса пока не установлен, однако существует вероятность, что его главными разносчиками являются летучие мыши, а косвенными - панголины.

На сегодняшний день число жертв нового коронавируса в Китае составило 2744 человека, выздоровели более 32,4 тыс., количество зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 78,4 тыс.-0-