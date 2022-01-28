В Пенсильвании обрушился мост

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 10 человек пострадали в результате обрушения автомобильного моста в городе Питтсбург (штат Пенсильвания). Об этом сообщило местное отделение телекомпании CВS, передает ТАСС.

В результате ЧП трое пострадавших доставлены в больницу. Их травмы не представляют угрозу для жизни.

Местное управление общественной безопасности на своей странице в Twitter призвало жителей города избегать района, где произошел инцидент. "Пожарные, скорая помощь и полиция выехали. В районе сильно пахнет газом", - говорится в публикации управления.

На обнародованной властями фотографии с места обрушения помимо обвалившегося моста видны перевернутый автомобиль и наполовину провалившийся в образовавшуюся яму автобус.

Местные службы также связались с представителями Красного Креста для оказания помощи возможным пострадавшим.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в этой связи сообщила, что президент США Джо Байден осведомлен о происшествии. "Президенту США сообщили об обрушении моста в Питтсбурге. Наша команда поддерживает связь с государственными и местными властями на местах, они продолжают собирать информацию о причинах обрушения", - написала она в Twitter, добавив, что запланированный на пятницу визит Байдена в Пенсильванию все еще в силе.-0-