В Пензе из-за пожара в торговом центре эвакуированы 1,5 тыс. человек

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел в одном из павильонов в торговом центре "Пассаж" в Пензе. Эвакуировано 1,5 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС.
Возгорание произошло в торговом центре на площади 30 кв.м в одном из павильонов на первом этаже. Все люди, находившиеся на момент ЧП в здании, эвакуированы.
Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.-0-
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