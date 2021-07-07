В Пензе, Уфе и Челябинске ликвидировали четыре террористические ячейки

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФСБ России ликвидировала в Пензе, Уфе и Челябинске четыре ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-ислами". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Министерством внутренних дел и Следственным комитетом Российской Федерации в конце июня - начале июля 2021 года в городах Пенза, Уфа и Челябинск нейтрализованы 4 законспирированные ячейки запрещенной в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В результате были задержаны четыре главаря и 11 активных участников, среди них граждане России и стран Центрально-Азиатского региона.

Отмечается, что задержанные проводили "целенаправленную работу по распространению на территории Российской Федерации террористической идеологии". Они, по данным ФСБ, вербовали в свои ряды граждан России из числа трудовых мигрантов и мусульман.

В местах проживания задержанных были изъяты запрещенные пропагандистские материалы, а также средства связи и электронные носители.

Возбуждены уголовные дела.-0-