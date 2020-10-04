В Пензенской области упал легкомоторный самолет - пилот погиб

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилот легкомоторного одноместного самолета, совершившего жесткую посадку в Пензенской области, погиб, начата проверка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры.

"В Пензенской области по поручению приволжского транспортного прокурора проводится проверка в связи с жесткой посадкой воздушного судна, повлекшей гибель пилота", - говорится в сообщении.

Легкомоторный одноместный самолет упал между селами Маис и Столыпино Никольского района Пензенской области. В самолете был один человек.-0-