В перестрелке с участием полиции в Канаде погиб ребенок

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб, два пострадали в результате стрельбы, которая произошла в четверг в канадской провинции Онтарио, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал СBC.

По информации издания, стрельба произошла в городе Каварта-Лэйкс, расположенном в 135 км от Торонто. В перестрелке между мужчиной и сотрудниками полиции погиб мальчик. Серьезные ранения получили один из полицейских и стрелявший, который в итоге был задержан.

Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются. По факту произошедшего ведется расследование.-0-