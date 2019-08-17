В Перми маршрутный автобус врезался в здание: один человек погиб и 22 пострадали

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Перми маршрутный автобус врезался в здание. В результате ДТП один человек погиб и 22 пострадали, сообщает ТАСС.
Все пострадавшие госпитализированы, среди них - восемь дети, состояние пяти из них, по информации регионального Минздрава, средней тяжести.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Следственный комитет России проводит проверку по факту ДТП.-0-
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