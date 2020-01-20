В Перми пять человек погибли при прорыве трубы в отеле

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Перми пять человек погибли в результате прорыва трубы в отеле, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"Во время проведения работ по откачиванию горячего теплоносителя и проверки помещений были обнаружены пять погибших, их личности устанавливаются", - сказали в пресс-службе. Как отметили в МЧС, спасатели продолжают работы по откачиванию горячей воды.

Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю в связи с ЧП возбудило уголовное дело. По информации следствия, предварительно установлено, что ночью 20 января в мини-отеле "Карамель", расположенном в цокольном этаже жилого дома, прорвало трубопровод с горячей водой, после чего помещение отеля было затоплено. В результате происшествия погибли не менее пяти человек, еще трое с ожогами доставлены в больницу.

Как передает корреспондент ТАСС с места ЧП, прорыв произошел в частной гостинице "Карамель" в Индустриальном районе Перми. По данному адресу расположен пятиэтажный дом 1965 года постройки. Отель находится в подвале, проход к нему закрыт, во двор дома не пускают посторонних, движение транспорта по улице не затруднено. Эвакуация остальных жильцов дома не проводилась.-0-