В Пермском крае более 33 тыс. птиц погибли при пожаре на фабрике

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кровля птицефабрики обрушилась при пожаре на площади порядка 1,7 тыс. кв.м в Кунгурском районе Пермского края, погибли более 33 тыс. птиц, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
"В результате пожара на птицефабрике в населенном пункте Комсомольский произошло обрушение кровли здания на площади 1,7 тыс. кв.м", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, погибли более 33 тыс. птиц. Обстоятельства возгорания выясняются.-0-