В Пермском крае школьник напал с ножом на учителя

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Березники Пермского края школьник напал с ножом на учителя, преподавателя госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

"Сегодня в городе Березники в лицее №1 ученик совершил противоправное действие в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож. Ученик задержан, учителю оказывается медицинская помощь. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, в том числе сотрудники ПДН, выясняются все обстоятельства происшествия", - рассказали в правоохранительных органах.-0-