В Пермском крае СК возбудил уголовное дело по факту ранения учителя лицея

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи возбудили уголовное дело в связи с нападением ученика лицея в Березниках Пермского края на учителя с ножом. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

"21 мая в лицее города Березники Пермского края 17-летний ученик, используя нож, причинил ранение педагогу учебного заведения. Потерпевшая доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение. Следственными органами СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в пресс-релизе.

Подозреваемый задержан, с ним работают следователи, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе мотив, причины и условия, приведшие к совершению преступления.

На место происшествия прибыли руководитель и следователи территориального следственного отдела, а также выехал заместитель руководителя следственного управления СУ СК России, который координирует работу следственно-оперативной группы.-0-