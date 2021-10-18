В Пермском крае ученик открыл в школе стрельбу

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пермском крае России ученик устроил стрельбу в школе, сообщает ТАСС.

По данным агентства, ЧП произошло в поселке Сарс. Ученик пришел в школу с огнестрельным оружием. В этот момент в учебном заведении находилась только вахтерша. Женщина не пострадала.

Школьника задержали. Выясняется мотив его поступка и источник приобретения оружия.

По информации правоохранителей, сообщение о стрельбе поступило сегодня около восьми утра по местному времени (06.00 мск). Шестиклассник дважды выстрелил из оружия в стену и потолок.

Отмечается, что семья у мальчика благополучная.-0-