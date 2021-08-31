В Перу автобус упал в овраг - погибли 17 человек

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31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 17 человек погибли в результате ДТП с автобусом в Перу, сообщает газета Gestion. По информации издания, в результате аварии еще около 20 человек получили ранения и были госпитализированы. "В транспортном средстве могли находиться от 40 до 45 человек. Точное количество пострадавших пока неизвестно", - заявил глава дорожной полиции Мануэль Лосада. По данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в холм, после чего автобус упал в овраг.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!