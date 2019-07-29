В Перу автобус врезался в скалу, 19 человек погибли

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центральной части Перу автобус врезался в скалу, по меньшей мере 19 человек погибли, еще восемь получили ранения, сообщает перуанская газета
Авария произошла 28 июля в 20.30 по местному времени недалеко от населенного пункта Янгас. По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего из Обрахильо в Лиму, не справился с управлением и на большой скорости врезался в скалу.
Пострадавшие были доставлены в больницы. Подробности инцидента выясняются. По предварительной версии, к аварии привела неисправность тормозной системы.-0-
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