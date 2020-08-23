ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 23 августа 2020
Минск Сплошная облачность +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:53 Предприятия Минпрома работают в штатном режиме - Пархомчик Экономика
20:46 В Лондоне на полтора часа сломался Тауэрский мост В мире
20:15 На Хайнане запустили приложение для изучения иностранных языков В мире
19:42 Президент прилетел во Дворец Независимости Президент
19:21 Боррель: ЕС должен продолжать работать с Лукашенко Политика
18:59 Самосвал и автобус столкнулись на Калужском шоссе в Москве В мире
18:29 В Перу на дискотеке погибли 13 человек В мире
17:55 Акция "Внимание - дети!" пройдет в Беларуси с 25 августа по 5 сентября Общество
17:50 "Мешков Брест" завоевал Кубок Беларуси по гандболу Спорт
17:46 Продажа билетов на ЧМ-2021 по фигурному катанию в Стокгольме отложена Спорт
17:31 Все станции минского метро работают в обычном режиме Регионы
17:16 "Беларусь 1" поможет родителям первоклашек подготовиться к школе: советы от психолога Общество
16:54 БЖД в преддверии учебного года усилит меры безопасности на объектах ж/д транспорта Общество
16:48 На дракаре по Днепру: репортаж из водного похода викингов Регионы
16:37 Национальная библиотека подготовила выставку к 500-летию Жировичского монастыря Афиша
16:26 После протеста в столице минчанин скрылся под Гомелем, где совершил хулиганство и ДТП Происшествия
15:45 Лавров считает перспективной инициативу Лукашенко о проведении в Беларуси конституционной реформы Политика
15:37 МИД: у руководства Украины еще много лет будут вопросы поважнее, нежели раздавать советы соседям Политика
15:33 Правительство Италии не рассматривает карантин как меру борьбы с пандемией В мире
15:21 Теракт на востоке Афганистана: погибли семь человек В мире
15:15 Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом В мире
14:45 В Беларуси выздоровели и выписаны 68 839 пациентов с COVID-19 Общество
14:39 Пенсионерка погибла на пожаре в Наровлянском районе Происшествия
14:35 ФОТОФАКТ: Тадеуш Кондрусевич освятил обновленный алтарь Бригитского костела в Гродно Регионы
14:22 В Ивацевичском районе упала водонапорная башня Происшествия
14:13 Индия планирует разработать вакцину против коронавируса к концу года В мире
13:49 Хренин: в случае нарушения порядка в священных местах протестующие будут иметь дело с армией Общество
13:26 В Брестской крепости открылись Армейские международные игры Регионы
13:23 МВД призывает граждан прислушаться к своему разуму и не поддаваться на провокации Общество
13:07 ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендовали детям с 12 лет носить маски в связи с пандемией В мире
Все новости
Все новости
В мире
23 августа 2020, 18:29

В Перу на дискотеке погибли 13 человек

Скриншот видео
Скриншот видео

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум тринадцать человек погибли и шестеро пострадали в давке на подпольной дискотеке в Перу. Об этом сообщило в своем Twitter МВД республики, передает ТАСС.

Около 21:00 22 августа в полицию поступило сообщение о вечеринке в развлекательном заведении. Мероприятие было организовано в нарушение ограничений, введенных в стране в связи с пандемией коронавируса.

Отмечается, что при прибытии правоохранителей участники вечеринки пытались бежать. В результате образовалась давка, в которой погибли и пострадали люди. Среди пострадавших - трое полицейских.

Полиция не применяла спецсредств. Задержаны 23 человека. Личности владельца заведения и организаторов мероприятия устанавливаются.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Перу смерть травматизм
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото Global Look Press В Лондоне на полтора часа сломался Тауэрский мост
Фото из архива На Хайнане запустили приложение для изучения иностранных языков
Фото 360tv.ru Самосвал и автобус столкнулись на Калужском шоссе в Москве
Фото EPA Правительство Италии не рассматривает карантин как меру борьбы с пандемией
Фото "Анадолу" Теракт на востоке Афганистана: погибли семь человек
Юлия Тимошенко. Фото ТАСС Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: люди просят спокойной жизни, и мы должны им эту жизнь предоставить
Хренин: в случае нарушения порядка в священных местах протестующие будут иметь дело с армией
МВД призывает граждан прислушаться к своему разуму и не поддаваться на провокации
В Беларуси выздоровели и выписаны 68 839 пациентов с COVID-19
Топ-новости
Президент прилетел во Дворец Независимости
В Вооруженных Силах продолжаются мероприятия боевой подготовки
МИД: у руководства Украины еще много лет будут вопросы поважнее, нежели раздавать советы соседям
Лавров считает перспективной инициативу Лукашенко о проведении в Беларуси конституционной реформы
На дракаре по Днепру: репортаж из водного похода викингов
В Брестской крепости открылись Армейские международные игры
Акция "Внимание - дети!" пройдет в Беларуси с 25 августа по 5 сентября
Все станции минского метро работают в обычном режиме
Боррель: ЕС должен продолжать работать с Лукашенко
БЖД в преддверии учебного года усилит меры безопасности на объектах ж/д транспорта
"Беларусь 1" поможет родителям первоклашек подготовиться к школе: советы от психолога
В Беларуси 1 сентября стартует "Марафон успешных практик"
ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендовали детям с 12 лет носить маски в связи с пандемией
Снопков о предложениях отказаться от продукции госпредприятий: это экономическое самоубийство
Выражать свою позицию нужно разумно, сохраняя собственное достоинство - Госстандарт
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.