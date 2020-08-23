В Перу на дискотеке погибли 13 человек

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум тринадцать человек погибли и шестеро пострадали в давке на подпольной дискотеке в Перу. Об этом сообщило в своем Twitter МВД республики, передает ТАСС. Около 21:00 22 августа в полицию поступило сообщение о вечеринке в развлекательном заведении. Мероприятие было организовано в нарушение ограничений, введенных в стране в связи с пандемией коронавируса. Отмечается, что при прибытии правоохранителей участники вечеринки пытались бежать. В результате образовалась давка, в которой погибли и пострадали люди. Среди пострадавших - трое полицейских. Полиция не применяла спецсредств. Задержаны 23 человека. Личности владельца заведения и организаторов мероприятия устанавливаются.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!