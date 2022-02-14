В Перу нашли детские мумии возрастом более 1,4 тыс. лет

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14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Перу обнаружили захоронение шести детских мумий доинкской цивилизации возрастом более 1,4 тыс. лет, передает "МИР24".
По мнению ученых, детей принесли в жертву для сопровождения в "мир мертвых" человека из высшего сословия.
Мумию жреца или вождя доинкской цивилизации археологи, проводившие раскопки в подземной гробнице Перу, обнаружили в прошлом году. Ученые обратили внимание на необычное положение тела - оно было связано веревками, а руки закрывали лицо. Рядом сохранились погребальные подношения: каменные орудия и керамические горшки со следами растительной смеси внутри.-0-