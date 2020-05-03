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03 мая 2020, 09:40

В Перу объявили о поэтапном возобновлении экономической деятельности

Мартин Вискарра. Фото Reuters
Мартин Вискарра. Фото Reuters
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3 мая, Рио-де-Жанейро /БЕЛТА - ТАСС/. Экономическая деятельность в Перу начинает в мае поэтапное возобновление. Об этом сообщил президент страны Мартин Вискарра.

"Необходимо возобновить некоторую деятельность, чтобы восстановить рабочие места для населения, - сказал он на пресс-конференции, транслировавшейся на странице администрации главы государства в Facebook. - Соответствующий указ подкреплен исследованиями, подразумевающими восстановление деятельности в четыре этапа".

Приступить к реализации плана планируется в мае, а завершить - в августе, при этом каждый этап будет продолжаться месяц. "Это время позволит обеспечить адекватный контроль при возобновлении деятельности", - отметил Мартин Вискарра и подчеркнул, что принципиальное решение на этот счет уже принято. Во вторник власти совместно с представителями политических, экономических и социальных объединений обсудят детали плана. Предполагается, что для начала будут разработаны соответствующие протоколы.

В середине марта Мартин Вискарра в связи с пандемией коронавируса объявил в стране чрезвычайное положение, которое подразумевало закрытие государственных границ и запрет на работу предприятий. Позднее руководство республики приняло решение о введении на всей ее территории комендантского часа для предотвращения распространения инфекции и продлило действие режима ЧП до 10 мая.

По данным Минздрава, в стране проведено 355 604 теста на коронавирус, из которых 42 534 дали положительный результат. 1200 человек умерли, свыше 5 тыс. находятся в больницах, 12 434 пациента выздоровели.-0-

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