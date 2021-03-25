В Перу объявлена тревога из-за вспышки лихорадки денге

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения объявило тревогу на территории Перу из-за вспышки лихорадки денге. Об этом сообщает РИА "Новости".

Органы здравоохранения объявили тревогу, так как случаи заражения вирусной инфекцией в стране увеличились на 34% по сравнению с тем же периодом в 2020 году. Южноамериканское государство переживает худшую эпидемию денге с 2017 года, когда вирус поразил 68 тысяч человек.

Денге - это вирусная инфекция, распространенная в субтропических и тропических зонах. К общим симптомам относят высокую температуру, головную, мышечную и поясничную боли, тошноту и сыпь. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями и может привести к смерти.-0-