В Перу обнаружили гигантский геоглиф кошки

Фото ВВС

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи обнаружили гигантское изображение кошки во время раскопок на территории плато Наска в южной части Перу. В длину геоглиф достигает 37 м, его возраст - более 2 тыс. лет, сообщает BBC. Судя по изображению, кошка (или кот) "лежит" на склоне горы на левом боку. Рисунок был найден во время работ по реставрации смотровой площадки и находился под угрозой исчезновения из-за естественной эрозии, сообщили в Министерстве культуры Перу. По стилистическим особенностям рисунок относится к периоду позднего Паракаса, когда изображения кошачьих были очень популярны в местной культуре. Он стал древнейшим из рисунков плато Наска, большинство из которых датируются 100-200 гг. до н.э. Геоглифы Наски включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На плато, которое растянулось на несколько десятков километров, также можно увидеть гигантские изображения людей, животных, растений и различных геометрических фигур.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!