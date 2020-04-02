В Перу по новым правилам карантина мужчины и женщины смогут выходить из дома в разные дни недели

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Перу Мартин Вискарра 2 апреля объявил о введении в стране дополнительных мер ограничения, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции, которая транслировалась перуанской телерадиокомпанией RPP.

Согласно новым правилам, мужчины смогут выходить на улицу по понедельникам, средам и пятницам, а женщины - по вторникам, четвергам и субботам. В воскресенье запрет на перемещение будет действовать для всех.

Вискарра отметил, что даже в данной ситуации выход из дома должен быть обоснован. Людям разрешается покидать дома, только чтобы выйти в продуктовый магазин или решить какие-либо неотложные вопросы. Данные меры будут действовать в Перу до 12 апреля.

На сотрудников жизненно важных учреждений, которые продолжают работу в условиях чрезвычайного положения, эти нововведение не распространяются.

Согласно данным, опубликованным сегодня университетом Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, число заразившихся коронавирусом в Перу достигло 1414 человек, скончались – 47 человек.

Как передает ТАСС, в середине марта Вискарра объявил в стране чрезвычайное положение, которое подразумевает закрытие государственных границ. Позднее руководство республики приняло решение о введении на всей ее территории комендантского часа для предотвращения распространения инфекции.-0-