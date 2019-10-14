В Перу при обрушении крыши здания погибли 6 человек

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Перу во время праздника в честь святого Франциска Ассизского обрушилась крыша здания. Погибли не менее 6 человек и 40 пострадали, сообщает местное издание Republica .

Несчастный случай произошел 13 октября во второй половине дня в заведении Dos Estrellas, расположенном в округе Уанкан в центральной части страны. Крыша рухнула из-за сильного ливня с градом, продолжавшегося около трех часов.

На месте инцидента продолжаются спасательные работы. По информации Republica, под обвалами еще могут быть люди.-0-