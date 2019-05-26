В Перу произошло землетрясение магнитудой 8

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 8, сообщает ТАСС.
Землетрясение было зафиксировано сегодня. По данным Геологической службы США, эпицентр толчков находился в 85-и км к юго-востоку от города Лагунас, где проживают около 9 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 105 км.
Изначально сейсмологи США информировали о землетрясении магнитудой 7,5. Позже они уточнили мощь стихии.
Информация о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступала.-0-
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