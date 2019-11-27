В Перу разбился автобус - погибли 8 человек

Фото Andina
27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь человек погибли в результате падения автобуса в овраг в департаменте Куско на юге Перу, сообщает перуанское информагентство Andina.
ДТП произошло на участке горной трассы в населенном пункте Уаракай. По предварительным сведениям, водитель превысил скорость и не справился с управлением. Согласно данным агентства, в автобусе, который следовал из департамента Пуно, находились школьники.
На месте аварии проводятся спасательные работы. Все пострадавшие доставлены в больницы.-0-