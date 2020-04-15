В первую годовщину пожара в Соборе Парижской Богоматери зазвучит колокол

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня вечером в южной башне собора Парижской Богоматери зазвенит колокол Эммануэль - таким образом будет ознаменовано начало страшного пожара, который произошел в Нотр-Дам-де-Пари ровно год назад, сообщает французская газета Le Figaro.

Колокол зазвучит 15 апреля в 20.00 по местному времени, чтобы воскресить в памяти драматические события годичной давности, когда пламя уничтожало этот памятник архитектуры, один из главных символов Парижа.

Поскольку электричество в соборе отключено, в колокол будут вручную бить два человека. "Это станет символом сплоченности и устойчивости страны перед лицом испытаний", - сказал в интервью Le Figaro министр культуры Франции Франк Ристер, который в этот торжественный момент будет находиться у подножия собора вместе с несколькими представителями церкви.

Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, это будет единственное мероприятие в соборе, посвященное печальной дате.

Эммануэль - самый старый колокол в соборе. Он был изготовлен при поддержке Людовика XIV в 1686 году и весит 13 т. Это единственный колокол, который не был расплавлен во время Французской революции. Эммануэль звучит во время больших религиозных торжеств, таких как Рождество и Пасха, а также при значимых церемониях республиканского масштаба. Говорят, что звон Эммануэля слышен в радиусе 2 км от собора. В последний раз колокол звучал по время похорон президента Франции Жака Ширака в сентябре 2019 года.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Структура Нотр-Дама, главные произведения искусства, хранившиеся в соборе, реликвии уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании. Через год после пожара здание все еще находится в аварийном состоянии, восстановление не началось. Основной причиной пожара считается неисправность электропроводки.-0-