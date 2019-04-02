В Санкт-Петербурге на территории академии имени Можайского произошел взрыв

2 апреля, Санкт-Петербург /БЕЛТА - ТАСС/. Взрыв прогремел на территории Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, взрыв произошел в административном помещении.
"Да, около 13.30 произошел взрыв в административном помещении. Пострадали три человека", - сказал источник.-0-
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