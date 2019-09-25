В Петербурге не менее 200 человек пострадали от медцентров, ставящих фальшивые диагнозы

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медицинские центры Санкт-Петербурга, которые ставили пациентам несуществующие диагнозы, обманули во время своей деятельности не менее 200 человек. Об этом рассказали в управлении МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщает ТАСС.

"В среднем на "лечении" потерпевшие теряли от 100 до 200 тыс. российских рублей", - говорится в сообщении ведомства.

В полиции отметили, что сотрудники уголовного розыска выявили в городе пять таких центров, они успели проработать несколько лет. Работники центров находили у людей во время бесплатного обследования несуществующие болезни, а затем предлагали оформить клиенту кредит и приступить к лечению. "При этом, как правило, "врачи" и оборудование центра не имели никакого отношения к медицине", - отметили в ведомстве.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что 25 сентября в Санкт-Петербурге прошли несколько обысков в медцентрах по делу о постановке лжедиагнозов пожилым людям. В Следственном комитете РФ позже заявили, что возбуждены 12 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 ("Покушение на мошенничество") и ч.4 ст.159 ("Мошенничество") УК РФ, которые соединены в одно производство. В ходе следственных действий в Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу доставлены 11 человек для проверки на причастность к преступлениям, проводятся 40 обысков в Москве и Санкт-Петербурге.-0-